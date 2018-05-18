Госдеп считает Россию ответственной за химатаки в Сирии

Сегодня, 12:05.
Политика

Россия несет ответственность за химатаки в Сирии, заявила представитель Госдепа США Хизер Нойерт. Так она прокомментировала отчет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Однако этот документ вызвал "глубокое недоумение" российского Минобороны, сообщает РБК.

Взрыв.
Взрыв. Фото: СС0.

16 мая ОЗХО установила, что в сирийском городе Саракиб 4 февраля 2018 года применяли хлор в военных целях. К таким выводам миссия ОЗХО пришла после анализа двух найденных в городе цилиндров, опроса свидетелей и изучения проб.

В Госдепе заявили, что "в конечном" счете ответственность за возможное использование хлора в феврале в сирийском городе Саракиб лежит на России. 

"Россия, которая обещала миру в 2013 году, что она гарантирует уничтожение запасов химического оружия Сирии, в конечном итоге несет ответственность за их дальнейшее использование там", — заявила Нойерт.

По словам Нойерт, в США будут добиваться привлечения к ответственности всех виновных в химатаке. 

В российском Минобороны в ответ заявили, что отчет ОЗХО вызывает "глубокое недоумение", а доказательства собирались через мессенджер WhatsApp. К тому же выяснилось, что эксперты не могли находится в предполагаемом месте атаки, потому что Идлиб находится под полным контролем террористических группировок.

Все имеющиеся в ОЗХО доказательства представляют собой фотоснимки каких-то баллонов, сообщения мессенджера WhatsApp и переданные анонимными "активистами" "пробы" грунта с места "химатаки", — сообщили в Минобороны.

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