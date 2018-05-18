Госдеп считает Россию ответственной за химатаки в Сирии

Россия несет ответственность за химатаки в Сирии, заявила представитель Госдепа США Хизер Нойерт. Так она прокомментировала отчет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Однако этот документ вызвал "глубокое недоумение" российского Минобороны, сообщает РБК.
16 мая ОЗХО установила, что в сирийском городе Саракиб 4 февраля 2018 года применяли хлор в военных целях. К таким выводам миссия ОЗХО пришла после анализа двух найденных в городе цилиндров, опроса свидетелей и изучения проб.
В Госдепе заявили, что "в конечном" счете ответственность за возможное использование хлора в феврале в сирийском городе Саракиб лежит на России.
"Россия, которая обещала миру в 2013 году, что она гарантирует уничтожение запасов химического оружия Сирии, в конечном итоге несет ответственность за их дальнейшее использование там", — заявила Нойерт.
По словам Нойерт, в США будут добиваться привлечения к ответственности всех виновных в химатаке.
В российском Минобороны в ответ заявили, что отчет ОЗХО вызывает "глубокое недоумение", а доказательства собирались через мессенджер WhatsApp. К тому же выяснилось, что эксперты не могли находится в предполагаемом месте атаки, потому что Идлиб находится под полным контролем террористических группировок.
Все имеющиеся в ОЗХО доказательства представляют собой фотоснимки каких-то баллонов, сообщения мессенджера WhatsApp и переданные анонимными "активистами" "пробы" грунта с места "химатаки", — сообщили в Минобороны.
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