В США прекратили работать Статуя свободы и федералы из-за дефицита госфинансирования

В Нью-Йорке статуя Свободы и остров Эллис закрыты для посетителей из-за сокращения бюджетного финансирования. Об этом говорится в официальном Twitter музейного комплекса, сообщает РБК.
"Статуя Свободы и остров Эллис закрыта из-за нехватки ассигнований", — говорится в сообщении. Музей будет закрыт до дальнейшего уведомления.
В пятницу, 19 января, сенаторы от демократической партии, а также небольшая группа республиканцев, заблокировали проект о финансировании правительства из-за того, что члены Сената не смогли найти компромисс в вопросе закона, который защитит мигрантов от депортации. В субботу, 20 января, федеральные ведомства США прекратили свою работу из-за отсутствия финансирования. Сотрудникам правительства посоветовали остаться дома или поработать без оплаты труда, пока не будет достигнута договоренность по вопросу о мигрантах.
В Белом доме обвинили демократов в блокировке законопроекта и сравнили их действия с поведением "неудачников-обструкционистов". Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет вести переговоры о реформе иммиграционного законодательства, пока "демократы не прекратят играть в игры и не возобновят работу правительства", передала слова американского лидера пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Последний раз работа американского правительства была приостановлена с 1 по 17 октября 2013 года при президенте Бараке Обаме. Тогда причиной стал вопрос о реформе здравоохранения, так называемой Obamacare, и защите пациентов. Всего правительство США приостанавливало работу 18 раз.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.