США назвали Россию в числе пяти главных угроз национальной безопасности

Вчера, 15:45.
Жизнь

Пентагон обнародовал новую оборонную стратегию США, в которой озвучил пятерку главных угроз — Россия, Китай, КНДР, Иран и терроризм. Противостоять им государство намерено за счет модернизации вооружений, реформы Минобороны и укрепления альянсов.

США.
США. Фото: СС0.

Полный текст стратегии засекречен, но ведомство опубликовало ее краткое изложение за подписью министра обороны Джеймса Мэттиса. Это первая Национальная оборонная стратегия США с 2008 года, в 2011 и 2015 годах выходили Национальные военные стратегии (National military strategy).

"Отныне не терроризм, а стратегическое соперничество между странами является главной проблемой для национальной безопасности США", — утверждают авторы стратегии.

Главными нарушителями мирового спокойствия и угрозами американской безопасности в документе названы четыре страны: Китай, Россия, КНДР и Иран. Пятая угроза — продолжение активности террористических группировок. Они, по мнению Пентагона, представляют опасность даже после военного поражения "Исламского государства". В документе указано, что основная вероятность конфликта сейчас исходит из столкновения государств.

Для противодействия угрозам Минобороны США сосредоточится на трех основных направлениях: повышении боеготовности армии, укреплении действующих альянсов и реформе самого ведомства с целью повысить эффективность и скорость работы бюрократического аппарата.

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