США назвали Россию в числе пяти главных угроз национальной безопасности

Полный текст стратегии засекречен, но ведомство опубликовало ее краткое изложение за подписью министра обороны Джеймса Мэттиса. Это первая Национальная оборонная стратегия США с 2008 года, в 2011 и 2015 годах выходили Национальные военные стратегии (National military strategy).

"Отныне не терроризм, а стратегическое соперничество между странами является главной проблемой для национальной безопасности США", — утверждают авторы стратегии.

Главными нарушителями мирового спокойствия и угрозами американской безопасности в документе названы четыре страны: Китай, Россия, КНДР и Иран. Пятая угроза — продолжение активности террористических группировок. Они, по мнению Пентагона, представляют опасность даже после военного поражения "Исламского государства". В документе указано, что основная вероятность конфликта сейчас исходит из столкновения государств.

Для противодействия угрозам Минобороны США сосредоточится на трех основных направлениях: повышении боеготовности армии, укреплении действующих альянсов и реформе самого ведомства с целью повысить эффективность и скорость работы бюрократического аппарата.