США признали ядерное преимущество России

Россия обладает преимуществами перед США и их союзниками в производстве ядерных вооружений. Об этом говорится в американской ядерной доктрине, часть из которой недавно обнародовала газета Huffington Post, пишет РИА Новости.
"Россия располагает серьезными преимуществами перед США и их союзниками в плане производства ядерного оружия и в нестратегических ядерных силах", — сообщается в документе.
В доктрине также отмечается, что Москва "создает большой набор нестратегических систем, которые могут быть как ядерными, так и обычными вооружениями". Согласно документу Россия работает над модернизацией своих баллистических ракет с ядерными боеголовками и созданием новой ракеты-перехватчика.
Пентагон заявил, что у США есть несколько вариантов документа, финальную версию должен одобрить президент Дональд Трамп и министр обороны Джеймс Мэттис.
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