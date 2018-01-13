США признали ядерное преимущество России

"Россия располагает серьезными преимуществами перед США и их союзниками в плане производства ядерного оружия и в нестратегических ядерных силах", — сообщается в документе.

В доктрине также отмечается, что Москва "создает большой набор нестратегических систем, которые могут быть как ядерными, так и обычными вооружениями". Согласно документу Россия работает над модернизацией своих баллистических ракет с ядерными боеголовками и созданием новой ракеты-перехватчика.

Пентагон заявил, что у США есть несколько вариантов документа, финальную версию должен одобрить президент Дональд Трамп и министр обороны Джеймс Мэттис.