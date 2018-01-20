Танкер с российским газом для США неожиданно повернул обратно в Атлантике

Французский танкер Gaselys, который должен был доставить в США сжиженный природный газ российского происхождения, неожиданно развернулся в Атлантике. Изменение курса связано с плохими погодными условиями, сообщает агентство Bloomberg.
Gaselys должен был прибыть в терминал Everett, расположенный возле Бостона (штат Массачусетс), в субботу. Однако в ночь на пятницу судно, следовавшее из британского графства Кент, неожиданно развернулось в Атлантическом океане и взяло курс на испанский порт Альхесирас.
В компании Engie, которой принадлежит танкер, заявили, что груз все же будет доставлен в США.
Судно Gaselys, которое находится в пути около трех недель, везет партию сжиженного природного газа, произведенного на российском заводе "Ямал СПГ", пишет ТАСС. Проект "Ямал СПГ" реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения (полуостров Ямал) и предполагает запуск трех технологических очередей по производству СПГ мощностью около 5,5 млн тонн в год каждая. Сейчас введена в эксплуатацию первая очередь завода, вторая и третья очереди будут введены в 2018-2019 годах.
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