В США спрогнозировали масштабные последствия ядерного удара России

Первый удар мог бы уничтожить 131 американский город с общим населением 70 миллионов человек, а также снизить способность США к массированному ответу. Второй удар мог бы "задеть" еще 12 городов и привести к гибели 28 миллионов человек, или 82 миллионов человек — в случае сниженного ядерного потенциала США.

Если США сократят свой ядерный потенциал, у Штатов будет меньше ракет для поражения ядерных целей на территории России.

В феврале министр обороны США Джеймс Мэттис заявил о планах Пентагона повысить порог применения ядерного оружия. Он уточнил, что речь идет о ядерном сдерживании, пишет bfm.ru. По словам Мэттиса, если страна применит во время боевых действий маломощную ядерную бомбу, то США не будут использовать мощную, а ответят тем же.