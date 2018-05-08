В США спрогнозировали масштабные последствия ядерного удара России

Профессор американского Джорджтаунского университета Мэтью Крениг просчитал потери США после серии двух массированных ядерных ударов со стороны России, сообщает The National Interest. Крениг привел расчеты в своей вышедшей в феврале 2018 года монографии "Логика американской ядерной стратегии: почему важно стратегическое превосходство".
Первый удар мог бы уничтожить 131 американский город с общим населением 70 миллионов человек, а также снизить способность США к массированному ответу. Второй удар мог бы "задеть" еще 12 городов и привести к гибели 28 миллионов человек, или 82 миллионов человек — в случае сниженного ядерного потенциала США.
Если США сократят свой ядерный потенциал, у Штатов будет меньше ракет для поражения ядерных целей на территории России.
В феврале министр обороны США Джеймс Мэттис заявил о планах Пентагона повысить порог применения ядерного оружия. Он уточнил, что речь идет о ядерном сдерживании, пишет bfm.ru. По словам Мэттиса, если страна применит во время боевых действий маломощную ядерную бомбу, то США не будут использовать мощную, а ответят тем же.
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