Северная Корея отказывается от ядерных испытаний ради "нового курса"

Новый курс развития Северной Кореи озвучили в Пхеньяне на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи. Ким Чен Ын объявил, что "новый стратегический курс, концентрирующий все силы на экономическом строительстве, представляет собой самую научную и революционную линию" партии.

КНДР собирается сохранить имеющийся у нее ядерный потенциал, но откажется от дальнейших испытаний ядерного оружия. Из-за них Совет Безопасности ООН принял санкции против Пхеньяна, которые не дают стране развивать внешнеэкономическую деятельность.

"В условиях, когда мы завершили постановку на вооружение ядерных средств, теперь у нас исчезла необходимость в ядерных испытаниях и испытаниях баллистических ракет среднего и дальнего радиуса действия, а следовательно полигон для ядерных испытаний исчерпал свою миссию", — цитирует РИА Новости слова Ким Чен Ына.

С 21 апреля Пхеньян прекращает все ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет.

Источник отмечает, что новый курс КНДР партия приняла в преддверии намеченного на 27 апреля саммита с Южной Кореей и планируемой встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.





