Северная Корея отказывается от ядерных испытаний ради "нового курса"

КНДР заявила о прекращении ядерных испытаний и пусков межконтинентальных баллистических ракет. Новый стратегический курс предполагает, что внимание страны сконцентрируется на развитии экономики, сообщает РИА Новости.
Новый курс развития Северной Кореи озвучили в Пхеньяне на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи. Ким Чен Ын объявил, что "новый стратегический курс, концентрирующий все силы на экономическом строительстве, представляет собой самую научную и революционную линию" партии.
КНДР собирается сохранить имеющийся у нее ядерный потенциал, но откажется от дальнейших испытаний ядерного оружия. Из-за них Совет Безопасности ООН принял санкции против Пхеньяна, которые не дают стране развивать внешнеэкономическую деятельность.
"В условиях, когда мы завершили постановку на вооружение ядерных средств, теперь у нас исчезла необходимость в ядерных испытаниях и испытаниях баллистических ракет среднего и дальнего радиуса действия, а следовательно полигон для ядерных испытаний исчерпал свою миссию", — цитирует РИА Новости слова Ким Чен Ына.
С 21 апреля Пхеньян прекращает все ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет.
Источник отмечает, что новый курс КНДР партия приняла в преддверии намеченного на 27 апреля саммита с Южной Кореей и планируемой встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.
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