Паника, поиск ближайших бункеров: как дедлайны стали частью мировой политики. Где "Спасибо, Америка?"

Стороны впервые со времен холодной войны так близки к конфронтации, хотя эскалация противостояния между Россией и "коллективным Западом" пока что заметна только в риторике.

О подобных "крайних сроках" в речах лидеров мы слышим все чаще: премьер-министр Великобритании Тереза Мэй давала России 24 часа на объяснения по поводу связи Москвы с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипаля, Саудовская Аравия в 2017 году требовала от Катара, чтобы тот разорвал связи с террористическими организациями в течение суток, пишет "Шторм".

С каких пор дедлайны стали частью мировой политики, и чем это чревато?

Определенный Трампом срок — 48 часов — прошел. Пока США отправляют к берегам Сирии ударную группу ВМС во главе с авианосцем, поднимают в воздух самолет "Судного дня", россияне в соцсетях обсуждают возможное начало войны и делятся местоположениями ближайших противоядерных бункеров.

Паника, нарастающая в связи с событиями вокруг САР — следствие непредсказуемости мировой политики.

Появление в ней так называемых дедлайнов, устанавливаемых мировыми лидерами, может привести к еще большей эскалации. Любое действие на международной арене требует анализа ситуации с каждой возможной точки зрения. Ответственное лицо должно иметь перед собой несколько предоставляемых советниками вариантов развития событий. Практически невозможно за 24?48 часов написать аналитические записки и предоставить их лидеру, который должен принять решение.

Тем не менее дедлайны в мировой политике, которые раньше показывали в кино, становятся реальностью.

На межгосударственном уровне дедлайны появились в 2010 году, когда армия Израиля задержала 680 участников "Флотилии свободы", гуманитарной организации, которая хотела доставить в сектор Газа предметы первой необходимости. Реагируя на это, Турция поставила ультиматум: либо Тель-Авив отпускает арестованных в течение 24 часов, либо отношения между странами ухудшаются. В итоге Анкара отозвала своего посла из Израиля, что привело к шестилетнему торгово-дипломатическому конфликту между государствами.

В 2015 году произошли еще два крупных конфликта, в которых лидеры стран пытались загнать своих оппонентов во временные рамки. Северная Корея, раздраженная появлением южнокорейских громкоговорителей "с пропагандой" на границе, грозилась начать военные действия против Сеула.

На Ближнем Востоке из-за дедлайнов тоже чуть не разгорелся конфликт: Турция прислала в город Мосул 130 своих военных, которые должны были "помочь обучить" иракских бойцов, сражавшихся с ИГ (запрещено в РФ). Анкара не согласовала эту операцию ни с Багдадом, ни со своим союзником по НАТО — США. Ирак потребовал вывести военных из Мосула в течение 48 часов. Турция не ответила на ультиматум, но в 2016 году все-таки вывела свои силы из соседней страны.

Манипуляция выбором

Дедлайнов в мировой политике стало больше, но это не значит, что их не было раньше. Ультиматумы в риторике лидеров появляются, когда отношения между странами переживают кризис. В более спокойные периоды времени политики стараются тратить на принятие решения столько времени, сколько им необходимо.

Дмитрий Ланко,

доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ:

— Если мы в будущем действительно заметим, что количество дедлайнов возрастет, то это будет означать, что мы начали говорить друг с другом языком ультиматумов. Это не хорошо, это очень тревожный сигнал, поскольку за ними следует серьезное обострение международной обстановки, а там всякое может быть.

Подобные ультиматумы могут использоваться и для того, чтобы загнать оппонента в ловушку. Если поставить ответственное за принятие решения лицо перед выбором, то оно может и не увидеть новых альтернатив.

"Обычно это сводится к следующему: “У тебя есть два варианта: ты можешь поступить, как я тебе сказал, или как Гитлер сделал в 1934 году. Дальше делай свой свободный выбор”. Мы ограничиваем способность сделать собственный рациональный вывод", — отметил Ланко.

Эксперт подчеркнул, что нынешний конфликт между Россией и США выглядит достаточно серьезно, чтобы обратить внимание на язык ультиматумов. Ланко отметил, что лидерам стран следует рационально подойти к решению проблемы и держать для себя открытыми все возможности.

Создание медиаповода

Несмотря на то что дедлайны действительно могут напугать обывателя, подобные ситуации редко приводят к серьезной эскалации. В частности, Катар не сильно изменил свою политику после ультиматумов Саудовской Аравии. Москва также продолжила настаивать на своем, несмотря на условия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и охлаждение в отношениях с Соединенным Королевством.

Владимир Брутер,

эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований:

— Ни с Катаром, ни с Россией ничего не произошло. Ультиматумы можно отправить в мусорную корзину. А что касается американских действий — это серьезно, и будет еще серьезнее, чем сейчас.

Дедлайны в современной мировой политике используются в первую очередь для оповещения общественности о позиции государства, считает эксперт. "Это просто игра на публику. Создание медиаповода, который дает основание для принятия ответных мер. То, что делают американцы с химическим оружием в Сирии, — это оно самое", — утверждает он.

Противостояние между Россией и "коллективным Западом" очевидно, и противоречий будет становиться больше, считает Брутер.

Вместе с настроениями жестче становятся и заявления, а дедлайны и ультиматумы — это именно риторические приемы. Анализировать необходимо не их, а действия сторон. "На риторику никогда не нужно ориентироваться, но ее нужно понимать и желательно фильтровать", — полагает Брутер.

Угрозы в международном праве

Согласно международному праву, ультиматумы не возбраняются. Нет никаких механизмов, которые могли бы позволить одной стороне заставить другую выполнять условия в какой-либо период времени. Впрочем, здесь есть и ограничения.

"Все члены Организации Объединенных Наций воздерживаются в их международных отношениях от угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с Целями Объединенных Наций", — гласит 2 статья устава ООН.

Таким образом, страны могут ставить друг другу любые ультиматумы до тех пор, пока не угрожают применением силы. Это правило неоднократно нарушала Северная Корея. Впрочем, к КНДР применен целый ряд санкций ООН, и в целом она считается "страной-изгоем" в мировой политике.

Между тем "вдруг" выяснилось, что президент США Дональд Трамп никогда не обозначал точных сроков нанесения удара по Сирии — соответствующую запись он сделал в четверг на своей странице в Twitter.

"Никогда не говорил, когда именно произойдет атака на Сирию. Может быть, будет скоро, а может, и вовсе не скоро. В любом случае, США при моей администрации сделали многое для избавления региона от ИГИЛ . Где же наше "Спасибо, Америка?"

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 апреля 2018 г.

Дональд Трамп не принял окончательного решения по Сирии после проведенных консультаций со своими советниками по вопросам национальной безопасности и внешней политики, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Сандерс подчеркнула, что Соединенные Штаты продолжат изучать данные разведки по ситуации в Сирии, а также вести переговоры по данному вопросу со своими союзниками и партнерами, сообщает ТАСС.

ИГИЛ — террористическая группировка, запрещена в России.