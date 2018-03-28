Впервые за 7 лет лидер КНДР тайно выехал за пределы страны на бронепоезде

Лидеры КНДР и КНР с женами. Фото: gov.cn. Ким Чен Ын в Китае. Фото: gov.cn. Переговоры лидеров КНДР и КНР. Фото: gov.cn. Ким Чен Ын и Си Цзиньпин. Фото: gov.cn.

О визите нечего не сообщалось. И только после отъезда правительственного поезда из Пекина стали поступать информационные сообщения о пребывании в Китае Ким Чен Ына.

Премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что Токио испытывает большой интерес к визиту северокорейского лидера в Китай и ожидает от Пекина развернутых объяснений, передает агентство Киодо.

"Мы испытываем большой интерес и собираем информацию, анализируем ее. Хотелось бы получить основательные объяснения от Китая", — приводит агентство слова премьер-министра, пишет РИА Новости.

Китайский лидер вновь пригласил Ким Чен Ына посетить КНР.

Бронепоезд династии Кимов

Его еще называют сухопутным крейсером КНДР.

Поезд состоит из 17 вагонов. Вагоны сделаны как комнаты. Имеется комната для приема гостей (в которой расположены 2 больших плоских экрана — один демонстрирует военные парады и кинофильмы, которые любит лидер КНДР, другой показывает текущее местонахождение поезда, погоду, экономическое развитие регионов (по которым движется поезд), комната отдыха, ресторан (разнообразный выбор спиртных напитков и продуктов питания), кондиционированные вагоны с 5 одноместными купе. Сзади присутствует грузовой вагон, в котором находятся два бронированных Mercedes.

Состав оснащен дизельной электростанцией, имеется постоянный доступ в интернет. Информационная схема поезда соответствует всем международным требованиям.

Полы поезда являются бронированными. Чтобы скрыть передвижение лидера КНДР от американских спутников и самолетов-разведчиков, специальный бронепоезд получил особое покрытие, выполненное по технологии стелс.

При поезде существует штат сотрудников — машинисты, официанты, уборщики, охранники.