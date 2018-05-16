В "старом" Барнауле построят ливневку и благоустроят территорию за 97 млн рублей

Подрядчик — ООО "ВиКС" — должен завершить все работы до конца 2018 года.

В рамках проекта планируют проложить 800 метров водостоков ливневой канализации. Это позволит защитить объекты культурного наследия от воды и сохранить дорожное полотно.

Кроме того, тротуары замостят брусчаткой, установят наружное освещение, скамьи и урны. На улицах Гоголя, Пушкина и Ползунова разобьют газоны, посадят деревья и кустарники.