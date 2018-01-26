В столичном обменнике мужчину обманули на 138 млн рублей

Преступление совершено в обменном пункте на Верхней Радищевской улице, сообщает ТАСС. Мужчина пришел в обменник, чтобы перевести рубли в евро.

Аферисты, как впоследствии установила полиция, получили от мужчины 138,6 млн рублей и передали ему взамен €4 тыс. и муляж, имитирующий €,1,996 млн. Общий материальный ущерб составил 138,3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).