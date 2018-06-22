В центре Барнаула за 47 млн рублей отреставрируют памятник архитектуры

Специалисты отреставрируют кровлю и кирпичную кладку, проведут внутренние работы и благоустроят территорию. Планируют воссоздать архитектурно-лепной декор помещений первого и второго этажей — потолочные тяги, розетки. На первом и втором этажах установят 50 люстр разных размеров.

Altapress.ru писал, что реставрации подлежит и фасад памятника архитектуры. В 2013 году его покрасили в красный цвет, а до этого он был белым. Архитекторы предлагают использовать светло-бежевый оттенок колера, а декор окон и других элементов окрасить в белый цвет. Кроме того, у фасада появится подсветка.

Что известно о доме

В XX веке на первом этаже здания на Пушкина, 48 был магазин Трубицина "Молочная" и филиал фирмы "Зингер". Второй этаж собственник сдавал внаем квартирантам.

Магазин Трубицина — памятник архитектуры регионального значения. Неповторимый вид дому придает округлый аттик с правого края крыши. Дом выделяется особой кирпичной кладкой карнизов "зубчиками" и наличниками, которые подчеркивает белый цвет. Это пример торгового здания начала XX века в эклектических формах с элементами позднего модерна.