В центре Барнаула за 47 млн рублей отреставрируют памятник архитектуры

В Барнауле за 47,7 млн рублей собираются отреставрировать двухэтажный дом на улице Пушкина, 48, построенный в 1909 год, сообщается на сайте Госзакупок.
Специалисты отреставрируют кровлю и кирпичную кладку, проведут внутренние работы и благоустроят территорию. Планируют воссоздать архитектурно-лепной декор помещений первого и второго этажей — потолочные тяги, розетки. На первом и втором этажах установят 50 люстр разных размеров.
Altapress.ru писал, что реставрации подлежит и фасад памятника архитектуры. В 2013 году его покрасили в красный цвет, а до этого он был белым. Архитекторы предлагают использовать светло-бежевый оттенок колера, а декор окон и других элементов окрасить в белый цвет. Кроме того, у фасада появится подсветка.
Что известно о доме
В XX веке на первом этаже здания на Пушкина, 48 был магазин Трубицина "Молочная" и филиал фирмы "Зингер". Второй этаж собственник сдавал внаем квартирантам.
Магазин Трубицина — памятник архитектуры регионального значения. Неповторимый вид дому придает округлый аттик с правого края крыши. Дом выделяется особой кирпичной кладкой карнизов "зубчиками" и наличниками, которые подчеркивает белый цвет. Это пример торгового здания начала XX века в эклектических формах с элементами позднего модерна.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.