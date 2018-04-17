В центре Барнаула заметили сову

Птицу увидели недалеко от корпуса АлтГУ в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Молодежной.

По словам барнаульцев, сова сидела около дороги и никого не боялась. Вскоре она улетела.

Напомним, в апреле 2017 года очевидцы заметили в Барнауле несколько сов. Одна из них врезалась в стену спорткомплекса "Обь", а другая — в здание школы №69.