В центре Барнаула заметили сову

В Барнауле 17 апреля прохожие сфотографировали сову, которая сидела около дороги. Снимок разместили в группе "Барнаул 22".
Птицу увидели недалеко от корпуса АлтГУ в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Молодежной.
По словам барнаульцев, сова сидела около дороги и никого не боялась. Вскоре она улетела.
Напомним, в апреле 2017 года очевидцы заметили в Барнауле несколько сов. Одна из них врезалась в стену спорткомплекса "Обь", а другая — в здание школы №69.
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