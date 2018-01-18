Барнаульцы в восторге от хомячков, которые живут на Павловском тракте

Жители Барнаула с удовольствием подкармливают хомяков, которые вольно живут в городе. Видео разместили в группе "Барнаул 22".
Автор видео предполагает, что хомячки уже давно поселились возле автоцентров на Павловском тракте. На кадрах видно, что один из зверьков не боится людей и охотно ест сало.
Altapress.ru писал, что хомяка заметили в городе еще в ноябре.
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