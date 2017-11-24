Жители Барнаула увидели на улице таинственного зверька

Сегодня, 11:24.
Жизнь

Барнаульцы заметили на улице неизвестного зверька, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".

Жители Барнаула увидели на улице таинственного зверька. Фото: Наташа Порохова в vk.com/barneos22.
Жители Барнаула увидели на улице таинственного зверька. Фото: Наташа Порохова в vk.com/barneos22.
Жители Барнаула увидели на улице таинственного зверька. Фото: Наташа Порохова в vk.com/barneos22.

Животное увидели около дома на Павловском тракте, 249. Очевидцы предполагают, что это хомяк или элитная крыса. В комментариях пользователи также делятся версиями. Среди вариантов — крыса, морская свинка или сурок, который сбежал от хозяев. Очевидцы предположили, что зверек голоден и замерз.

Барнаульцы часто встречают в городе разных животных. Altapress.ru писал, что недавно мужчина увидел под своей машиной пушистое существо.

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