В Турции на дне озера нашли крепость, построенную 3000 лет назад

Сегодня, 06:20.
Жизнь

Руины крепости, построенной, предположительно, 3000 лет нашли на дне озера Ван на востоке Турции, пишут РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.

В Турции.
В Турции. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Сооружение площадью около квадратного километра находится на глубине более 10 метров. Крепость оказалась затопленной из-за того, что уровень воды в озере за последние столетия поднялся на 150 метров.

Во время подводных исследований также обнаружили каменную скульптуру льва. Местные власти ожидают, что находка привлечет внимание археологов и туристов-дайверов.

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