В Турции на дне озера нашли крепость, построенную 3000 лет назад

Руины крепости, построенной, предположительно, 3000 лет нашли на дне озера Ван на востоке Турции, пишут РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.
Сооружение площадью около квадратного километра находится на глубине более 10 метров. Крепость оказалась затопленной из-за того, что уровень воды в озере за последние столетия поднялся на 150 метров.
Van Gölü'nde kale kalıntısı bulundu https://t.co/Aat8OHhtkp pic.twitter.com/WrSLN3631z— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) 11 ноября 2017 г.
Во время подводных исследований также обнаружили каменную скульптуру льва. Местные власти ожидают, что находка привлечет внимание археологов и туристов-дайверов.
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