В Турции на дне озера нашли крепость, построенную 3000 лет назад

Сооружение площадью около квадратного километра находится на глубине более 10 метров. Крепость оказалась затопленной из-за того, что уровень воды в озере за последние столетия поднялся на 150 метров.

Во время подводных исследований также обнаружили каменную скульптуру льва. Местные власти ожидают, что находка привлечет внимание археологов и туристов-дайверов.