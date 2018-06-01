В Великобритании автомобиль протаранил толпу пешеходов

В британском Манчестере автомобиль въехал в толпу пешеходов, по меньшей мере пять человек получили травмы, сообщает L!FE со ссылкой на местное управление полиции.

Инцидент произошёл в Траффорд Парке. В полиции сообщили, что пока произошедшее не связывают с версией о теракте. Водитель скрылся с места происшествия.