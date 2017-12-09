В выходные на Алтае потеплеет до +1

Алтайские синоптики прогнозируют достаточно теплую погоду к выходным. В воскресенье в южных районах региона температура будет плюсовой.
По данным Алтайского ЦГМС, в субботу, 9 декабря, в крае -5-10, местами по югу 0-5. Без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный 3-8 м/с, днем по югу порывы до 13 м/с. В Барнауле температура составит -5-7, без осадков.
Ночью в крае похолодает до -8-13, местами в восточных районах до -18. В Барнауле ночью будет -11-13.
Однако днем в воскресенье потеплеет. В Алтайском крае днем ожидается -4+1. В отдельных районах будет снег и мокрый снег, местами метели, ветер южный. В Барнауле днем — 0-2. В конце дня снег, слабая метель, на дорогах гололедица.
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