В WhatsApp рассылают спам-сообщение, из-за которого мессенджер зависает

Пользователи мессенджера WhatsApp пожаловались, что из-за распространяющегося спам-сообщения приложение зависает. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на MensXP.
Сообщение представляет собой несколько пробелов, в которых, вероятно, скрыты символы. При нажатии на такое сообщение мессенджер зависает.
"Я могу подвесить твой WhatsApp на некоторое время, если ты нажмешь на следующее сообщение. Не нажимай сюда", — говорится в спам сообщении, содержащем коварные пробелы.
Отмечается, что при нажатии на такое письмо WhatsApp перестает работать только у обладателей смартфона на Android. С устройствами на базе iOS данный трюк не срабатывает.
Для решения проблемы и нормальной работы мессенджера достаточно перезагрузить смартфон.
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