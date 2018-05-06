В WhatsApp рассылают спам-сообщение, из-за которого мессенджер зависает

Сообщение представляет собой несколько пробелов, в которых, вероятно, скрыты символы. При нажатии на такое сообщение мессенджер зависает.

"Я могу подвесить твой WhatsApp на некоторое время, если ты нажмешь на следующее сообщение. Не нажимай сюда", — говорится в спам сообщении, содержащем коварные пробелы.

Отмечается, что при нажатии на такое письмо WhatsApp перестает работать только у обладателей смартфона на Android. С устройствами на базе iOS данный трюк не срабатывает.

Для решения проблемы и нормальной работы мессенджера достаточно перезагрузить смартфон.