В Забайкалье арестовали министра сельского хозяйства и его заместителя

По данным следствия, в 2017 году ряду сельхозпроизводителей из федерального бюджета поступили деньги на возмещение ущерба от летней засухи. Средства предназначались семян, кормов, техники. Однако чиновники незаконно потребовали от фермеров направить эти деньги на погашение займов, выданных фондом поддержки предпринимателей.

Из незаконно взысканных средств подозреваемые выдали заем в 10 миллионов рублей другому сельхозпредприятию, отметили в МВД.

"В отношении министра и его заместителя следственными органами возбуждено уголовное дело по "превышению должностных полномочий" и "воспрепятствованию законной предпринимательской или иной деятельности", — добавила Волк.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.