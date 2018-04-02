Весны не будет: на Алтае сохранится прохладная погода

2 апреля в Алтайском крае будет достаточно прохладно.
По прогнозу Алтайского ЦГМС, днем 2 апреля в крае будет достаточно холодно. Ожидается -1+4, местами до -6. В отдельных районах снег,мокрый снег,на дорогах сильная гололедица, в утренние часы местами изморозь, туман. Ветер западный 3-8 м/с, с усилением до 10-15 м/с.
В Барнауле днем будет -1+1. Без осадков, на дорогах сильная гололедица. Ветер западный 5-10 м/с.
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