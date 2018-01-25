Видимую отовсюду "Звезду человечества" вывели на орбиту

Шар, который получил название "Звезда человечества", был запущен вместе с тремя малыми спутниками 21 января с территории Новой Зеландии.

Introducing The Humanity Star - a bright, blinking satellite now orbiting Earth, visible to the naked eye in the night sky. Launched on #StillTesting, The Humanity Star is designed to encourage everyone to look up and consider our place in the universe. Website coming soon pic.twitter.com/wvIEcXelVk — Rocket Lab (@RocketLab) 24 января 2018 г.

Покрытый 65 отражающими панелями спутник быстро вращается и может стать самым ярким мерцающим объектом на ночном небе, сообщили в компании, передает Space.com. "Не важно, где вы находитесь, и что происходит у вас в жизни, каждый сможет увидеть "Звезду человечества" в ночном небе", — заявил Питер Бек, основатель компании.

Спутник был выведен на орбиту спустя 8 минут и 31 секунду после старта и теперь вращается вокруг земли с периодом 90 минут. Спутник должен стать "ярким символом уязвимости человечества во вселенной" заявили в компании.