Виктор Ан обратился к президенту МОК за разъяснениями о причинах своего недопуска к Играм

"Меня возмущает ситуация с тем, что конкретная причина моего недопуска до Олимпиады до сих пор не названа и в этой ситуации появились разговоры обо мне, как спортсмене, употреблявшем допинг. После стольких лет в спорте этот вердикт по недопуску стал символом недоверия ко мне со стороны МОК и причиной недоверия со стороны спортивной общественности", — говорится в сообщении.

Виктор Ан выразил надежду, что МОК объяснит, по какой причине его не допустили до Олимпиады. Он также опроверг все обвинения в возможном нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи.

"Я изучил критерии, которыми комиссия руководствовалась при принятии этого решения. Ответственно заявляю, что по своей вине ни по одному из этих критериев я не мог оказаться в списке недопущенных до Олимпийских игр", — заявил Ан, пишет polit.ru.

Полный текст обращения опубликовал "Р-Спорт".