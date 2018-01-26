Виктор Ан обратился к президенту МОК за разъяснениями о причинах своего недопуска к Играм

Российский шорт-трекист, шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан написал открытое письмо президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.
"Меня возмущает ситуация с тем, что конкретная причина моего недопуска до Олимпиады до сих пор не названа и в этой ситуации появились разговоры обо мне, как спортсмене, употреблявшем допинг. После стольких лет в спорте этот вердикт по недопуску стал символом недоверия ко мне со стороны МОК и причиной недоверия со стороны спортивной общественности", — говорится в сообщении.
Виктор Ан выразил надежду, что МОК объяснит, по какой причине его не допустили до Олимпиады. Он также опроверг все обвинения в возможном нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи.
"Я изучил критерии, которыми комиссия руководствовалась при принятии этого решения. Ответственно заявляю, что по своей вине ни по одному из этих критериев я не мог оказаться в списке недопущенных до Олимпийских игр", — заявил Ан, пишет polit.ru.
Полный текст обращения опубликовал "Р-Спорт".
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