Вышли из кризиса: в России стали чаще жениться

Сегодня, 08:06.
Жизнь

В 2017 году число зарегистрированных браков в России выросло на 6,5% по сравнению с 2016 годом — до 1,05 млн пар, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата. Эта динамика оказалась положительной впервые за четыре года. Эксперты считают, что улучшение этого показателя может замедлить темпы снижения рождаемости.

Свадьба.
Свадьба. Фото: СС0.

В России поменялось соотношение браков и разводов: в 2017 году на 1 тыс. браков приходился 571 развод, в то время как в 2016-м — 609.

По мнению заведующего научно-учебной лабораторией НИУ ВШЭ Андрея Коротаева, это связано с темпами экономического роста.

"В кризис люди откладывают свадьбы, рождение детей и покупку жилья. Именно поэтому начиная с 2014 года мы наблюдали снижение показателя. В 2017 году у многих ситуация стала улучшаться", — сказал эксперт.

Ранее altapress.ru писал, что после провального 2016-го в Алтайском крае жениться люди стали больше, но разводиться не прекратили. Если в 2016 году в регионе было зарегистрировали около 14,5 тыс. браков, то в 2017-м — около 15,3 тыс. браков.

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