Вышли из кризиса: в России стали чаще жениться

В России поменялось соотношение браков и разводов: в 2017 году на 1 тыс. браков приходился 571 развод, в то время как в 2016-м — 609.

По мнению заведующего научно-учебной лабораторией НИУ ВШЭ Андрея Коротаева, это связано с темпами экономического роста.

"В кризис люди откладывают свадьбы, рождение детей и покупку жилья. Именно поэтому начиная с 2014 года мы наблюдали снижение показателя. В 2017 году у многих ситуация стала улучшаться", — сказал эксперт.

Ранее altapress.ru писал, что после провального 2016-го в Алтайском крае жениться люди стали больше, но разводиться не прекратили. Если в 2016 году в регионе было зарегистрировали около 14,5 тыс. браков, то в 2017-м — около 15,3 тыс. браков.