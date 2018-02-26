Вышли из кризиса: в России стали чаще жениться

В 2017 году число зарегистрированных браков в России выросло на 6,5% по сравнению с 2016 годом — до 1,05 млн пар, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата. Эта динамика оказалась положительной впервые за четыре года. Эксперты считают, что улучшение этого показателя может замедлить темпы снижения рождаемости.
В России поменялось соотношение браков и разводов: в 2017 году на 1 тыс. браков приходился 571 развод, в то время как в 2016-м — 609.
По мнению заведующего научно-учебной лабораторией НИУ ВШЭ Андрея Коротаева, это связано с темпами экономического роста.
"В кризис люди откладывают свадьбы, рождение детей и покупку жилья. Именно поэтому начиная с 2014 года мы наблюдали снижение показателя. В 2017 году у многих ситуация стала улучшаться", — сказал эксперт.
Ранее altapress.ru писал, что после провального 2016-го в Алтайском крае жениться люди стали больше, но разводиться не прекратили. Если в 2016 году в регионе было зарегистрировали около 14,5 тыс. браков, то в 2017-м — около 15,3 тыс. браков.
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