Вице-премьер Ольга Голодец рассказала, какой должна быть хорошая пенсия в России

Главной задачей правительства станет повышение пенсий. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец на Российском инвестиционном форуме в Сочи, пишет РБК.
Уровень пенсий должен быть 2,5 прожиточных минимума. "Если говорить в сегодняшних ценах — это где-то около 25 тыс. руб. И эта задача является настолько приоритетной и настолько актуальной, что все движение сегодня должно быть подчинено именной этой задаче", — заявила Голодец.
Эта же цель обозначена в стратегии пенсионного развития.
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