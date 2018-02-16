Вице-премьер Ольга Голодец рассказала, какой должна быть хорошая пенсия в России

Уровень пенсий должен быть 2,5 прожиточных минимума. "Если говорить в сегодняшних ценах — это где-то около 25 тыс. руб. И эта задача является настолько приоритетной и настолько актуальной, что все движение сегодня должно быть подчинено именной этой задаче", — заявила Голодец.

Эта же цель обозначена в стратегии пенсионного развития.