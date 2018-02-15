Больше 80% россиян пойдут на президентские выборы

ВЦИОМ высоко оценил готовность россиян к выборам президента. 80% опрошенных знают дату, когда нужно идти голосовать и собираются это сделать, пишет "Интерфакс".
"В декабре уровень информированности вырос до 69%, в январе 85% и данные за 10-11 февраля - уже 93% опрошенных респондентов знают, что выборы у нас пройдут совсем скоро, 18 марта", - сказал глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на пресс-конференции.
Интерес опрошенных ВЦИОМ граждан к президентским выборам был "достаточно стабилен" с мая до ноября прошлого года - от 74 до 76%. В ноябре, когда стало известно о планах Ксении Собчак выдвинуться на президентский пост, показатель вырос на 10 пунктов, до 86%, затем к этому февралю (9-11 февраля) снова упал до уровня 71%.
При этом непосредственно идти на выборы, по данным опроса за 9-11 февраля, собираются 80,4% граждан, 6,9% не собираются, не определились 10,9% опрошенных, отметил Федоров.
Исследователи составили и проблемный фон вопросов, которые должен будет решить новый президент.
- 30% - здравоохранение
- 23% - образование
- 20% - низкий уровень зарплаты, прожиточного минимума и МРОТ,
- 20% - низкие пенсии
- 14% - низкий уровень жизни и социальное неравенство
- 14 - проблемы трудоустройства
- 11% высокие налоги и тарифы.
Опрос проводился в форме формализованного телефонного интервью, в котором участвуют респонденты в возрасте от 18 лет. Охват - 80 регионов РФ, в том числе порядка 500 городов и поселков и около 100 сел.
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