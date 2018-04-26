Вице-спикер алтайского парламента при назначении судьи процитировал Ивана Грозного

На сессии депутаты рассматривали назначение мирового судьи Юлии Щиголевой на судебный участок в Краснощековском районе.



Юлия Щиголева после своего представления попыталась было уйти, решив от неопытности или от волнения, что процедура завершена.

"Кууууууда?" — задержал ее Серов. Свое слово должен был еще сказать председатель правового комитета Андрей Осипов.



После этого, казалось, можно уходить. Но вновь раздалось "куууууда?". Депутаты, откровенно улыбаясь и смеясь, проголосовали за судью.