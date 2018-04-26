Вице-спикер алтайского парламента при назначении судьи процитировал Ивана Грозного

Неожиданно весело прошло назначение судьи во время сессии АКЗС 26 апреля. Ее вел вице-спикер Сергей Серов. Напутствуя назначенного судью, он сослался на Ивана Грозного: "Судите строго, но не нас".
На сессии депутаты рассматривали назначение мирового судьи Юлии Щиголевой на судебный участок в Краснощековском районе.
Юлия Щиголева после своего представления попыталась было уйти, решив от неопытности или от волнения, что процедура завершена.
"Кууууууда?" — задержал ее Серов. Свое слово должен был еще сказать председатель правового комитета Андрей Осипов.
После этого, казалось, можно уходить. Но вновь раздалось "куууууда?". Депутаты, откровенно улыбаясь и смеясь, проголосовали за судью.
"А вот теперь, — сказал Серов, — я вас поздравляю. И скажу словами Ивана Грозного: "Судите строго, но не нас".
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