Владелец магазинов "Ярче!" запустит интернет-продажу снеков в Барнауле

Онлайн-магазин KDV уже работает в Томске, Кемерово и Владимире. В декабре ресурс запустят и в Барнауле. Покупателю предложат заказать товар фабрик компании, при этом цена позиций будет ниже чем в рознице, сказано на сайте. Пользователь может выбрать дату и время доставки товара. Предоплаты не требуется, расчет происходит наличными с курьерами. Доставка бесплатная.

В интервью РБК основатель "KDV-Групп" Денис Штенгелов рассказал, что в 2018 году планирует организовать работу интернет-магазинов с доставкой продукции из сети "Ярче!". Как пояснили в пресс-службе, пока четкого графика запуска ресурса в городах нет, поэтому неизвестно когда именно он заработает в Барнауле.

Также Штенгелов озвучил планы по развитию сети розничных магазинов "Ярче!".

Денис Штенгелов,

основатель "KDV-Групп":

— "Ярче!" — это стартап, это интересно. В моей картине мира "Ярче!" должна расти на 20–30% ежегодно. Ресурсы на это у компании есть.

Он подчеркнул, что компания "KDV-Групп" продолжит свою политику на сокращение издержек, чтобы предоставлять покупателю продукцию по минимальным ценам.

Денис Штенгелов,

основатель "KDV-Групп":

— Наши издержки минимальны, и мы можем довести до потребителя продукт с низкими ценами. Это наша ключевая компетенция. Мы этим занимается уже 20 лет, и это позволило получить какое-то временное преимущество на рынке.

Справка

"KDV-Групп" — российский производитель снеков и кондитерских изделий, с головным офисом в Томске. В активе компании федеральные бренды: "Кириешки", "Компашки", "Бабкины семечки", "Яшкино", "3 корочки", "Beerka", "Баренцев", а также "Хрустящий картофель", "Бонди", "Mini Free", "Чипсоны", "Зеленый попугай", "Nue". В общей сложности портфель из 16 торговых марок.

В структуре Холдинга работают более десяти фабрик, расположенных в разных городах России. Предприятия производят порядка 350 наименований продукции, которая продается во всех городах России, странах ближнего и дальнего зарубежья.