Внимание! Конкурс! Впиши свое имя в историю Барнаула и выиграй iPhone 8

Поселок с рабочим названием "Радужный-Спутник" ищет свое настоящее имя. Фото: архив АО СЗ "Барнаулкапстрой". Поселок с рабочим названием "Радужный-Спутник" ищет свое настоящее имя. Фото: архив АО СЗ "Барнаулкапстрой". Поселок с рабочим названием "Радужный-Спутник" ищет свое настоящее имя. Фото: архив АО СЗ "Барнаулкапстрой". Поселок с рабочим названием "Радужный-Спутник" ищет свое настоящее имя. Фото: архив АО СЗ "Барнаулкапстрой". Поселок с рабочим названием "Радужный-Спутник" ищет свое настоящее имя. Фото: архив АО СЗ "Барнаулкапстрой". Поселок с рабочим названием "Радужный-Спутник" ищет свое настоящее имя. Фото: архив АО СЗ "Барнаулкапстрой". Поселок с рабочим названием "Радужный-Спутник" ищет свое настоящее имя. Фото: архив АО СЗ "Барнаулкапстрой". Поселок с рабочим названием "Радужный-Спутник" ищет свое настоящее имя. Фото: архив АО СЗ "Барнаулкапстрой".

Наверняка вы знаете, что мы возводим коттеджный поселок в черте города, недалеко от Павловского тракта. И сейчас как никогда нам нужен ваш интеллект, креатив и энтузиазм!

Поселок с рабочим названием "Радужный-Спутник" ищет свое настоящее имя. Предложить свой вариант может любой желающий. Авторы пяти самых удачных, благозвучных и отражающих концепцию поселка вариантов получат призы, среди которых главный – iPhone 8 и редкая возможность оставить свой след в истории города.

Что для этого нужно?

1. Почитайте про наш поселок. Без лишней скромности скажем: он уникален. Все дома в поселке находятся на огороженной, благоустроенной, охраняемой территории. Каждый дом с подведенным электроснабжением, водопроводом, газом, высокоскоростным интернетом. Две собственные артезианские скважины с системой водоочистки уже в ближайшем будущем начнут снабжать поселок качественной питьевой водой. Подъездные дороги к посёлку, дороги внутри посёлка и подъезды к домам асфальтированы. Установлено уличное освещение. Развитой будет и социальная инфраструктура. Подробности можно узнать на сайте радужный-спутник.рф и в материале на сайте altapress.ru.

2. С 1 по 27 июля заполните специальную форму, приведенную ниже. В ней предложите свой вариант названия. Не откладывайте участие в долгий ящик: если несколько участников предложат одинаковые варианты, учитываться будет тот, что прислан первым.

3. 3 августа можно узнать результаты на сайтах altapress.ru, amic.ru и barnaulkapstroy.ru. В этот же день состоится награждение победителей.

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Организатор конкурса АО "Специализированный застройщик "Барнаулкапстрой": г. Барнаул, ул. Папанинцев, 114, тел. (3852) 24-02-32. Подробную информацию о правилах проведения конкурса, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте barnaulkapstroy.ru или уточняйте по телефону (3852) 556-553.