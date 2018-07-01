Внимание! Конкурс! Впиши свое имя в историю Барнаула и выиграй iPhone 8

Мечтали ли вы, что вам когда нибудь доверят дать имя чему-то значимому – улице, арт-объекту или известному заведению? Акционерное общество специализированный застройщик "Барнаулкапстрой" предлагает дать название целому поселку!
Наверняка вы знаете, что мы возводим коттеджный поселок в черте города, недалеко от Павловского тракта. И сейчас как никогда нам нужен ваш интеллект, креатив и энтузиазм!
Поселок с рабочим названием "Радужный-Спутник" ищет свое настоящее имя. Предложить свой вариант может любой желающий. Авторы пяти самых удачных, благозвучных и отражающих концепцию поселка вариантов получат призы, среди которых главный – iPhone 8 и редкая возможность оставить свой след в истории города.
Что для этого нужно?
Все дома в поселке находятся на огороженной, благоустроенной, охраняемой территории. Каждый дом с подведенным электроснабжением, водопроводом, газом, высокоскоростным интернетом. Две собственные артезианские скважины с системой водоочистки уже в ближайшем будущем начнут снабжать поселок качественной питьевой водой.
Подъездные дороги к посёлку, дороги внутри посёлка и подъезды к домам асфальтированы. Установлено уличное освещение. Развитой будет и социальная инфраструктура. Подробности можно узнать на сайте радужный-спутник.рф и в материале на сайте altapress.ru.
Не откладывайте участие в долгий ящик: если несколько участников предложат одинаковые варианты, учитываться будет тот, что прислан первым.
В этот же день состоится награждение победителей.
Организатор конкурса АО "Специализированный застройщик "Барнаулкапстрой": г. Барнаул, ул. Папанинцев, 114, тел. (3852) 24-02-32. Подробную информацию о правилах проведения конкурса, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте barnaulkapstroy.ru или уточняйте по телефону (3852) 556-553.