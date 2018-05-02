Внучка Иосифа Кобзона произвела фурор на кинофестивале

16-летняя внучка мэтра российской эстрады Иосифа Кобзона Анита пришла на закрытие Московского международного кинофестиваля вместе со своей бабушкой Нелли Кобзон. После ее появления на красной дорожке в сети стали восхищаться наследницей певца, сообщает сайт "Суть времени".
17-летняя внучка Иосифа Кобзона восхитила Сеть Семья народного артиста СССР Иосифа Кобзона (@iosifkobzon) — нечастые гости светских мероприятий, однако на днях, на церемонии закрытия ММКФ (@mmkf_official) появилась супруга легенды советской эстрады Нелли Кобзон с внучкой Анитой (@anita_kobzon). Пользователи Сети восхитились красотой 17-летней девушки. Статная длинноволосая красотка появилась на красной дорожке возле кинотеатра «Россия» в черно-золотом наряде, который дополнила короткой серой шубкой. Сейчас за страницей Аниты в Instagram следит более полутора тысяч подписчиков, но не исключено, что в будущем девушка станет одной из самых ярких представительниц светской Москвы. Напомним, у Иосифа и Нелли Кобзон подрастают пятеро внучек и два внука: Идель, Полина, Мишель, Анита, Орнелла-Мария, Михаил и Ален-Джозеф. #кобзон #иосифкобзон #анитакобзон #artist #россия #actor #actress #artists #мир #звезды #актер #певица #певец
Анита Кобзон - дочь Андрея Кобзона, сына российского певца. Для выхода на красную дорожку 26 апреля девушка выбрала классический образ в темных тонах: элегантный черный наряд с золотыми вставками и серую шубку.
16-летняя наследница знаменитой фамилии получила массу комплиментов в социальных сетях: "Кем бы не стала в будущем эта красавица, она точно будет звездой", "Какие великолепные черты лица, рост, волосы и манера поведения царицы.
У Кобзона 5 внучек и 2 внука. Дети дочери Натальи живут с родителями в Лондоне: дочери Идель, Мишель, Орнелла-Мария и сын Ален-Джозеф.
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