Внучка Иосифа Кобзона произвела фурор на кинофестивале

17-летняя внучка Иосифа Кобзона восхитила Сеть Семья народного артиста СССР Иосифа Кобзона (@iosifkobzon) — нечастые гости светских мероприятий, однако на днях, на церемонии закрытия ММКФ (@mmkf_official) появилась супруга легенды советской эстрады Нелли Кобзон с внучкой Анитой (@anita_kobzon). Пользователи Сети восхитились красотой 17-летней девушки. Статная длинноволосая красотка появилась на красной дорожке возле кинотеатра «Россия» в черно-золотом наряде, который дополнила короткой серой шубкой. Сейчас за страницей Аниты в Instagram следит более полутора тысяч подписчиков, но не исключено, что в будущем девушка станет одной из самых ярких представительниц светской Москвы. Напомним, у Иосифа и Нелли Кобзон подрастают пятеро внучек и два внука: Идель, Полина, Мишель, Анита, Орнелла-Мария, Михаил и Ален-Джозеф. #кобзон #иосифкобзон #анитакобзон #artist #россия #actor #actress #artists #мир #звезды #актер #певица #певец

Публикация от Новости звезд Россия и мир (@newsallrussia) 28 Апр 2018 в 9:08 PDT