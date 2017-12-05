Военкомат в Приморье вызвал трех семилетних мальчиков для постановки на учет

"Письменные вызовы были составлены на основании списков юношей 2001 года рождения, предоставленных подразделением Уссурийской городской центральной больницы", — сообщил представитель Уссурийского военкомата. Из-за некорректных данных, предоставленных больницей, вызовы ошибочно получили трое мальчиков 2010 года рождения. Представитель военного учреждения не уточнил, придется ли детям явиться в комиссариат по этим вызовам.

В соцсетях дедушка одного из мальчиков выложил фотографию вызова в военкомат и сообщил, что вместе с внуком-второклассником сходит в военкомат.

"Внуку 7 лет от роду, 2 класс. Сходим, а то запишут в уклонисты", — говорится в сообщении, пишет bfm.ru.