Военкомат в Приморье вызвал трех семилетних мальчиков для постановки на учет

Три ученика младших классов в приморском Уссурийске из-за технической ошибки получили письменные вызовы в военкомат для постановки на первоначальный воинский учет, сообщает "Интерфакс".
"Письменные вызовы были составлены на основании списков юношей 2001 года рождения, предоставленных подразделением Уссурийской городской центральной больницы", — сообщил представитель Уссурийского военкомата. Из-за некорректных данных, предоставленных больницей, вызовы ошибочно получили трое мальчиков 2010 года рождения. Представитель военного учреждения не уточнил, придется ли детям явиться в комиссариат по этим вызовам.
В соцсетях дедушка одного из мальчиков выложил фотографию вызова в военкомат и сообщил, что вместе с внуком-второклассником сходит в военкомат.
"Внуку 7 лет от роду, 2 класс. Сходим, а то запишут в уклонисты", — говорится в сообщении, пишет bfm.ru.
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