Военные взрывают опасные ледовые участки в Алтайском крае

Саперы ликвидировали паводкоопасный участок на реке Бия, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) Минобороны РФ
Инженеры выполнили пять подрывов на участке протяженностью около 700 м, израсходовав 806 кг тротила. Лед взрывали в районе поселка Мальцева Курья для защиты от подтопления 15 населенных пунктов. Подрывная команда совершила 300-километровый марш-бросок к месту противопаводковых работ.
По состоянию на 23:00 местного времени 29 марта в Алтайском крае подтоплено 1825 приусадебных участков и 467 жилых домов в 40 населенных пунктах: Краснощековского, Третьяковского, Зонального, Быстроистокского, Петропавловского, Советского, Шипуновского, Целинного, Смоленского районах и в городе Бийске, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Привлечено к ликвидации последствий: 1393 человек, 494 единицы техники, из них от МЧС России: 683 человека, 165 единиц техники.
Всего для борьбы с паводками в зоне ответственности ЦВО в готовности находится группировка в составе более 3 тысяч военнослужащих и 700 единиц специальной техники. В режиме ожидания — армейская и транспортная авиация. Создана группировка в составе 27 подрывных групп, 8 эвакуационно-спасательных команд и четырех понтонных подразделений.
В Алтайском крае действует режим чрезвычайной ситуации.
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