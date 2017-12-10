Волочкова опубликовала странное откровенное фото

Поклонники неоднозначно отнеслись к новому фото Анастасии Волочковой. На этом снимке она прикрывает свою наготу букетом цветов. Фотография появилась на странице балерины в Instagram.
Утро у меня наступает тогда, когда мне этого хочется! И я вам всем этого желаю! И каждый день нашей жизни должен с радости начинаться!🌺 Вот теперь не знаю, что мне романтичнее.. Белые розы, или ромашки! А вы как считаете?.. А вы умеете жить красиво?! И совершать красивые поступки?! 🐒#анастасияволочкова #волочкова #дом #радость #красота #белыерозы #ромашки #volochkova #ballet #russia #best #look #love #beautiful #me #enjoy
Одни подписчики Волочковой пишут, что она прекрасна, другие негодуют. До этого откровенное фото из кровати с котиком Анастасия выставляла в начале ноября.
Приехала домой счастливая после концерта в Жуковском с морем цветов, услышав овации зрителей, получив множество объятий участвующих детей и услышав восхищения и достойную оценку со сцены представителей администрации и уважаемых людей. А сейчас отмываюсь в купели от грязи, сливающейся на меня со стороны завистливых придурков, которые не могут пережить мой успех.😂 А в этом моем костре пусть сгорает вся их желчь😂 #анастасияволочкова #волочкова #балерина #симфониядобра #дети #россия #радость
Самый лучший шпагат всегда получается в Крыму.👍🏼 Грациозный и стройный. Пробуйте повторить. Только аккуратнее, чтобы не упасть с яхты в воду...🙏🏻Улетаю в Грецию вновь после концертов в Крыму. Отпишитесь от меня на время моего отдыха те, кто не могут пережить моих фото с пляжа.😂 Сама улыбаюсь и понимаю, что фото моего шпагата вызовут больше ажиотажа, чем мои фото с детьми с концертов.😂 Могу поспорить.😂 Так что, дорогие, наслаждайтесь!👍🏼 Занимайтесь спортом, поддерживайте форму, будьте добрыми и повторите то, что умею делать я...👍🏼 Не упадите только....😂 (многие от зависти)😂 Но красиво же? Согласитесь?😊 Сердечки тут могут ставить не многие♥️..А мое сердечко бьется от любви к любимому человеку.🙏🏻 Ему всё нравится.👍🏼 Простите. Я на отдых и чувство юмора зашкаливает.😂 Я заслужила. 🌺 #анастасияволочкова #волочкова #балерина #балет #шпагат #шпагатволочковой #растяжка #спорт #home #enjoy #volochkova #крым #россия #радость #home #мывместе #природа #море #лето #солнце #отдых #лето #instagood #look #love #me #sea #beautiful #best #russia
Мои дорогие, наконец-то я дома.🙏🏻 5 концертов в Крыму прошли. Ножки устали.. Мозоли и синяки... Ничего. Я выдержала.. Только прилетели и я сразу на травку... Все цветы, подаренные крымчанами -довезла! 🙏🏻🌺 Мне так хочется отдохнуть...🙏🏻#анастасияволочкова #балерина #крым #россия #симфониядобра #дети #цветы
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