Вот и празднику конец: в Барнауле начали демонтировать снежный городок и елку

В Барнауле начали демонтировать снежный городок и елку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле начали демонтировать снежный городок и елку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле начали демонтировать снежный городок и елку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле начали демонтировать снежный городок и елку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле начали демонтировать снежный городок и елку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле начали демонтировать снежный городок и елку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле начали демонтировать снежный городок и елку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле начали демонтировать снежный городок и елку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле начали демонтировать снежный городок и елку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле начали демонтировать снежный городок и елку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле начали демонтировать снежный городок и елку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле начали демонтировать снежный городок и елку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле начали демонтировать снежный городок и елку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле начали демонтировать снежный городок и елку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле начали демонтировать снежный городок и елку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле начали демонтировать снежный городок и елку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле начали демонтировать снежный городок и елку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле начали демонтировать снежный городок и елку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле начали демонтировать снежный городок и елку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле начали демонтировать снежный городок и елку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле начали демонтировать снежный городок и елку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле начали демонтировать снежный городок и елку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле начали демонтировать снежный городок и елку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле начали демонтировать снежный городок и елку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле начали демонтировать снежный городок и елку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле начали демонтировать снежный городок и елку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле начали демонтировать снежный городок и елку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле начали демонтировать снежный городок и елку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле начали демонтировать снежный городок и елку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле начали демонтировать снежный городок и елку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле начали демонтировать снежный городок и елку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле начали демонтировать снежный городок и елку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле начали демонтировать снежный городок и елку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле начали демонтировать снежный городок и елку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле начали демонтировать снежный городок и елку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле начали демонтировать снежный городок и елку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле начали демонтировать снежный городок и елку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле начали демонтировать снежный городок и елку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле начали демонтировать снежный городок и елку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В Барнауле начали демонтировать снежный городок и елку. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

За 15 декабря планируют демонтировать освещение снежного городка, электрические сети. Затем рабочие начнут разбирать елку: снимут ветки и демонтируют каркас. Параллельно начнут разбирать ледовые фигуры.

Проезжая часть проспекта Социалистического от улицы Молодежной до Димитрова будет перекрыта до 23 часов 17 января.

Напомним, в этом году на главной праздничной площадке Барнаула установили новую искусственную ель, которую привезли из Москвы. Мультиколорная подсветка состоит из 70 светодиодных нитей, которые образовывают разные графические рисунки, диапазон — около 16 млн цветов.