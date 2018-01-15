Вот и празднику конец: в Барнауле начали демонтировать снежный городок и елку

В Барнауле утром 15 января начали демонтировать снежный городок на площади Сахарова, сообщает официальный сайт города.
За 15 декабря планируют демонтировать освещение снежного городка, электрические сети. Затем рабочие начнут разбирать елку: снимут ветки и демонтируют каркас. Параллельно начнут разбирать ледовые фигуры.
Проезжая часть проспекта Социалистического от улицы Молодежной до Димитрова будет перекрыта до 23 часов 17 января.
Напомним, в этом году на главной праздничной площадке Барнаула установили новую искусственную ель, которую привезли из Москвы. Мультиколорная подсветка состоит из 70 светодиодных нитей, которые образовывают разные графические рисунки, диапазон — около 16 млн цветов.
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