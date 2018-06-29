Вот и сказочке конец. Как не стать жертвой финансовых мошенников в интернете

Уже не МММ

Нынешние финансовые аферисты – совсем не то, что МММ, "Русский дом Селенга", "Хопер-Инвест" и им подобные, которые прошлись по кошелькам доверчивых граждан в 1990-х годах.

Нет, задачи у них те же: отъем денег у населения. Но приемы сильно изменились. Модные словечки, видеозаманиловки, странички в соцсетях, сайты. Некоторые из них даже эпатируют публику: "Да, мы финансовая пирамида, ну и что с того? Риски есть везде, даже в банке".

Однако, как и их предшественники из 1990-х годов, они обещают огромные проценты, и народ несет им денежки. Какие приемы используют современные аферисты и какие новые виды интернет-мошенничества стали популярны?

Быстро пришел — быстро ушел

На одном из форумов участников финансовых вложений в интернете как-то прозвучала фраза: "Этот фонд старый – ему год. Вкладывать в него не стоит".

В мире честного бизнеса год — маленький срок. Там чем дольше компания на рынке, тем лучше.

В мире мошенников все наоборот: хайп-фонды, псевдобанки и прочие финансовые компании (как бы их ни называли) собирают свой урожай за три – шесть месяцев, а затем наступает скам – так на сленге называют крах подобных структур.

Признаки, которые настораживают Финансовые пирамиды отличают абстрактные лозунги о финансовом благополучии, независимости и успехе. Часто основная бизнес-идея построена вокруг объединения людей, совместного обучения на онлайн-вебинарах, обещаниях фиксированной доходности.

Эффект красивой упаковки

Нынешние финансовые мошенники редко открывают офисы. Чаще они создают сайт или странички в соцсетях. И попробуй найди основателя пирамиды и привлечь его к ответственности.

Мошенники вообще стараются быть в тренде. Ведь чем более яркое и модное название, тем проще обмануть. Срабатывает эффект красивой обертки.

В моде криптовалюты? Мы зарабатываем на биткоине, скажут они. Многие пирамиды маскируются под первичное размещение токенов – ICO (от Initial Coin Offerings). Между тем, по данным экспертов, 46% ICO, запущенных в первом квартале 2018 года, вообще не имели готового продукта, на который они собирают деньги.

В моде и другое название структур для сбора денег: хайп-фонд. Как будто бы за этим словом таится какой-то особый, ранее неведомый, но очень надежный способ заработка.

На самом деле хайп, или HYIP, – это от английских слов high yield investment program. То есть высокодоходная программа. И тут нет ничего нового – к ним можно отнести всех, кто сулит проценты больше банковских, то есть те же пирамиды вроде МММ и ей подобных.

Сила названия

Altapress.ru обнаружил в Сети и довольно популярный среди желающих инвестировать деньги иностранный "банк", готовый платить на депозит по 0,5% в день. Зарубежное происхождение и само солидное слово "банк" может внушить доверие.

Что ж, мы зашли на его сайт. Все депозиты, как он указывает, застрахованы и перестрахованы в семи страховых компаниях. То есть ваши вложения высоконадежные, обещают авторы нехитрых пояснений. Депозиты хранятся в разных инструментах, уровень риска – 0,0000000001%. Хотите – верьте, хотите – нет.

Никаких фамилий руководителей, их телефонов, отчетов о деятельности, названия страховых компаний нет – и уже это должно насторожить. Все контакты с "банком" — только через онлайн-форму для обратной связи.

А главное — какой бы раздел ты бы ни пытался изучать, везде всплывает предложение открыть свой аккаунт. Причем никаких документов на открытие счета у вас такой "банк" не запрашивает.

Как распознать мошенника? Мошенники не имеют лицензии на финансовую деятельность. Поэтому надо проверить наличие лицензии на сайте Центробанка. Если лицензии нет, это явный сигнал, что перед вами мошенники. Открыть счет в иностранном банке сегодня не так просто: они очень тщательно проверяют всех иностранных клиентов, и без паспорта, справки о доходах, а часто и других документов это невозможно.

Легко создаются, легко закрываются

В Банке России пояснили: большинство таких структур работают как общества с ограниченной ответственностью – в первом квартале 2018 года ЦБ выявил 27 "ООО-шек". Остальные – это кредитные потребительские кооперативы, потребительское общество и интернет-проекты.

Последние часто называют хайп-фондами. В интернете существует целый рынок готовых схем, на котором можно купить все необходимые составляющие для организации подобного бизнеса.

Но настоящие умельцы даже не тратятся на регистрацию: хватит и странички в соцсетях или, может быть, простенького сайта. Соответственно, такие структуры легко закрываются.

Валерий Лях,

директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России (интервью порталу "Город55"):

– С распространением технологий затраты создателей схем сводятся к минимуму. Ведь когда в интернете просят деньги будто бы на новые разработки, главное – обладать хорошими дизайнерскими либо презентационными навыками, чтобы сделать красивую картинку и продать ее.

Были ваши — стали наши

Сегодняшние мавроди нередко даже не пытаются для поддержания имиджа выплачивать деньги вкладчикам. Клиент идет косяками, почему бы этим не воспользоваться? Наживка – высокие проценты, модная упаковка и "добрый" совет "вкладчиков": "Мы вложились и получили доход".

На самом деле эти "советчики" – как правило, сами организаторы пирамид. И негативные отзывы на форумах часто уничтожают. Вы клюнули? Так это же ваша проблема.

На одном из форумов мы нашли такой вопрос разочарованного вкладчика: "Я по вашей реферальной ссылке перешел на проект/jump/?to=+https%3A%2F%2F...com и зарегистрировался. Мой депозит 7974 рубля. И где обещанный рэфбэк? Жду шестые сутки! Или это чистой воды разводилово?"

Этот сленг, наверное, не все поняли. Но ясно одно: человек погорел почти на 8 тыс. рублей.

Другие финансовые структуры деньги поначалу выплачивают. Характерная примета сегодняшних "сборщиков урожая": можно вложить маленькие деньги. Многие хайп-фонды, например, принимают на депозит всего $10. Но зато заработок – 3–4% в день! У кого не найдется 10 долларов при таком-то раскладе?

Валерий Лях,

директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России (интервью порталу "Город55"):

– Несмотря на всякие технические новации, мошенничество не сильно меняется. Появляются новые инструменты, а сам подход остается прежним. В первую очередь надо втереться к человеку в доверие, польстить "клиенту", рассказав ему, что он самый талантливый, самый умный, нарисовать блестящие перспективы. Это торговля мечтой, а в основе – на инстинктах: жадности, лени, а иногда – безысходности.

Новый способ отъема денег

Пирамиды, хайп-фонды, псевдобанки – это, как правило, чисто финансовые проекты. За ними не стоит реальный бизнес, даже если создатели утверждают обратное. Но в последние несколько лет развивается вид мошенничества, который трудно распознать, – продажа фейковых франшиз.

Человек приобретает бизнес по франшизе. Конечно же, он понимает, что нужно время на раскрутку, и в первое время ни на что не рассчитывает. Тем временем преступники выкачивают на желании граждан заниматься собственным делом максимальное количество денег.

Бийчанка Людмила заплатила взнос за франшизу 270 тыс. рублей. Ей сказали: денег будет много, проект блестящий, быстро окупается. Она арендовала помещение. Потратилась на рекламу. Наняла персонал и начала платить взносы в Пенсионный фонд РФ. Вскоре к ней пришел товар — трикотаж. Качество более или менее, но за такие деньги на рынке полно товаров лучшего качества. Это было все, чем ей помог франчайзер, – поддержки не было ни на момент открытия, ни после него (а это один из признаков липовой франшизы). Бийчанка вспоминает, что собой представляло обучение: "Такие тренинги можно найти в Youtube, это совершенно непрофессионально, ничего нового я не узнала". Когда она рассказывала, что продажи не идут, ей отвечали: почитайте литературу. Обещали информационное партнерство. "Но я так и не поняла, что это означает", — сетует женщина. Трикотаж она распродала по дешевке, чтобы окупить хотя бы часть затрат. Вот и сказочке конец

Меры, которые срабатывают

Таких мошенников не становится больше, просто их все чаще выявляют, пояснили в Банке России. ЦБ принимает сообщения от жителей страны о работе подозрительных сайтов и фирм, напоминающих пирамиды. По итогам анализа всей информации ЦБ практически заблокировал 328 мошеннических сайтов в первом квартале 2018 года. Для сравнения: в первом квартале 2017 года – 163.

Можно ли вернуть деньги из финансовой пирамиды? Практически нет. Судиться из-за липовой франшизы, которую продают по интернету где-то в другом регионе, себе дороже. Да и "франчайзер" легко может объяснить ваши провалы обычным коммерческим риском.

Банк России сейчас разработал несколько мер, которые срабатывают.

Валерий Лях,

директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России (интервью порталу "Город55"):

– Если мошенники работают в интернете, то чем больше препятствий мы им ставим, блокируя сайты, вынуждая провайдеров проверять информацию и рекламу, которую они размещают, тем больше нелегалы несут расходов – им приходится вкладывать ресурсы, чтобы менять сайты, их дизайн, внедрять новые технические разработки и т. д. Расходы растут, окупятся они или нет – непонятно, а риск уголовного преследования высок.

Будущее пирамид

Разумеется, новые технологии, которые вовсю применяют мошенники, как и новые схемы сбора денег с доверчивых граждан вовсе не говорят о том, что бороться с ними невозможно. Банк России совместно с правоохранительными органами ищет и находит способы борьбы с пирамидами и прочими мошенниками.

Валерий Лях,

директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России (интервью порталу "Город55"):

– Рассчитываем к концу года подготовить обзор, карту распространения нелегальной деятельности по стране. Такими аналитическими материалами смогут пользоваться правоохранительные органы, их можно будет применять для информирования населения об угрозах на рынке псевдофинансовых услуг, чтобы люди не попадались на удочку мошенникам.

Элементарные правила

Чтобы не "дарить" деньги мошенникам, имеет смысл придерживаться правил безопасности. Они элементарные.