Сергей Светлаков вернется на ТНТ

Сергей Светлаков подписал контракт с компанией «Газпром-медиа», которая владеет телеканалом ТНТ.
Комик проработал на канале около десяти лет, после чего перешел на телеканал СТС.
Светлаков будет участвовать как минимум в трех программах: шоу собственного производства, комедийный сериал, юмористическая передача. А так же комик вновь становится рекламным лицом телеканала.
Возвращение звезды прокомментировала Тина Канделаки, директор ТНТ.
По ее словам, золотой эрой телеканала можно считать время, когда Сергей Светлаков, Гарик Мартиросян и Михаил Галустян начали сотрудничать с телеканалом.
Ранее стало известно, что аналог «Дома-2» появится на ТНТ.