Врача скорой помощи уволили после танца живота во время застолья

Врачи решили устроить празднование Нового года в кабинете больницы в конце декабря, сообщает телеканал 360. Фрагмент корпоратива был снят на видео, ролик опубликовали местные СМИ. На нем запечатлены женщины, исполняющие танец живота, а также мужчина в костюме арабского шейха.

Выяснилось, что медики нарушили запрет главврача на проведение подобных мероприятий, пишет "Ридус". Заведающей отделением пришлось уволиться, остальные участники корпоратива написали объяснительные и получили выговор от руководства, пишет ura.ru.