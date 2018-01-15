Врача скорой помощи уволили после танца живота во время застолья

Завотделением больницы скорой медицинской помощи Красноярска написала заявление по собственному желанию после того, как в сети опубликовали видеоролик с новогоднего корпоратива в клинике.
Врачи решили устроить празднование Нового года в кабинете больницы в конце декабря, сообщает телеканал 360. Фрагмент корпоратива был снят на видео, ролик опубликовали местные СМИ. На нем запечатлены женщины, исполняющие танец живота, а также мужчина в костюме арабского шейха.
Выяснилось, что медики нарушили запрет главврача на проведение подобных мероприятий, пишет "Ридус". Заведающей отделением пришлось уволиться, остальные участники корпоратива написали объяснительные и получили выговор от руководства, пишет ura.ru.
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