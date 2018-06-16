Врио губернатора Виктор Томенко показал баскетбольный мастер-класс

Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко показал воспитанникам ДЮСШ в Благовещенском районе, как можно ловко управляться с баскетбольным мячом. Об этом altapress.ru рассказал один из свидетелей встречи Томенко с коллективом и воспитанниками спортшколы.
Известно, что Виктор Томенко любит этот вид спорта. В 2015 году по интернету разошлось видео, где он жонглирует баскетбольными мячами.
В Благовещенском районе Виктора Томенко попросили включить местные объекты в программу строительства и реконструкции школьных зданий. Он ответил, что как раз готовит эту программу и принимает предложения от муниципалитетов.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.