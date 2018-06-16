Врио губернатора Виктор Томенко показал баскетбольный мастер-класс

Известно, что Виктор Томенко любит этот вид спорта. В 2015 году по интернету разошлось видео, где он жонглирует баскетбольными мячами.

В Благовещенском районе Виктора Томенко попросили включить местные объекты в программу строительства и реконструкции школьных зданий. Он ответил, что как раз готовит эту программу и принимает предложения от муниципалитетов.