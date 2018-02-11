Всем гостиницам Алтайского края присвоят "звезды"

Сегодня, 15:44.
Потребитель

В начале февраля Владимир Путин подписал федеральный закон (№16 ФЗ от 5 февраля 2018 года), который вводит обязательную классификацию гостиниц. Раньше она была добровольной. Закон также уточняет требования к классификации горнолыжных трасс и пляжей. Об этом сообщило управление Алтайского края по внешним связям и туризму. 

Гостиница. Кровать. Отель.
Гостиница. Кровать. Отель. Фото: СС0.

В результате классификации всем гостиницам региона присвоят "звезды". В крае эту процедуру придется пройти более чем 400 гостиницам. Добровольно получили "звезды" пока что всего 10 объектов. 

Процедуру будут проводить организации, аккредитованные государством. В Алтайском крае это "Эксперт-Сервис", "Алтайсертифика", Алтайская региональная организация "Алтайское гостеприимство. 

Свидетельство о категории гостиницы будет действовать три года. Классификация будет проводиться поэтапно в зависимости от количества номеров на объектах. 

  • с 1 июля 2019 года в отношении гостиниц с номерным фондом более 50 номеров;
  • с 1 января 2020 года в отношении гостиниц с номерным фондом более 15 номеров;
  • с 1 января 2021 года в отношении всех гостиниц.

Сейчас в Алтайском крае работает порядка 50 гостиниц с номерным фондом более 50  номеров. 

За предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении категории установлена административная ответственность. Штрафы грозят также тем кто будет использовать "недостоверную" категорию в рекламе, названии гостиницы и ее деятельности.

Для должностных лиц предупреждение или штраф в размере 30-50 тыс. рублей, для юрлиц и ИП - от одной сороковой до одной двадцать пятой совокупной выручки от реализации всех товаров и услуг за предыдущий год, но не менее 50 тыс. рублей. 

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Р—Р°РіСЂСѓР·РєР°...
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров