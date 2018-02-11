Всем гостиницам Алтайского края присвоят "звезды"

В результате классификации всем гостиницам региона присвоят "звезды". В крае эту процедуру придется пройти более чем 400 гостиницам. Добровольно получили "звезды" пока что всего 10 объектов.

Процедуру будут проводить организации, аккредитованные государством. В Алтайском крае это "Эксперт-Сервис", "Алтайсертифика", Алтайская региональная организация "Алтайское гостеприимство.

Свидетельство о категории гостиницы будет действовать три года. Классификация будет проводиться поэтапно в зависимости от количества номеров на объектах.

с 1 июля 2019 года в отношении гостиниц с номерным фондом более 50 номеров;

с 1 января 2020 года в отношении гостиниц с номерным фондом более 15 номеров;

с 1 января 2021 года в отношении всех гостиниц.

Сейчас в Алтайском крае работает порядка 50 гостиниц с номерным фондом более 50 номеров.

За предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении категории установлена административная ответственность. Штрафы грозят также тем кто будет использовать "недостоверную" категорию в рекламе, названии гостиницы и ее деятельности.

Для должностных лиц предупреждение или штраф в размере 30-50 тыс. рублей, для юрлиц и ИП - от одной сороковой до одной двадцать пятой совокупной выручки от реализации всех товаров и услуг за предыдущий год, но не менее 50 тыс. рублей.