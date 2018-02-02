"Я календарь переверну". Как россияне отмечают в соцсетях День сурка

2 февраля в мире празднуют День сурка. В США и Канаде в этот день люди в Северной Америке наблюдают за норой сурков. По поведению этого животного здесь определяют, какой будет весна. В некоторых городах США и Канады 2 февраля проводятся фестивали, посвященные местным суркам-синоптикам. Россияне в соцсетях с раннего утра начали поздравлять друг друга с этим праздником.
Этот праздник имеет две составляющие. Первая относится именно к предсказанию погоды. По поверью, если 2 февраля день пасмурный, а сурок, выползший из норы, не увидит свою тень и спокойно покидает норку, то зима закончится скоро и весна будет ранняя. А вот когда день выдается солнечным и грызун пугается собственной тени и убегает обратно в нору, то зима будет длиться еще шесть недель.
А вторая, так сказать, часть праздника связана с голливудским фильмом "День сурка", в котором главный герой каждое утро просыпается все в том же дне 2 февраля.
У россиян есть свои дни, когда они чествуют синоптиков и справляют день народного дежа вю. В первом случае, День работников гидрометеорологической службы России отмечается 23 марта, это число является также Всемирным днем метеорологии. А во втором — это 3 сентября, в честь знаменитой песни Михаила Шуфутинского "Я календарь переверну".
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