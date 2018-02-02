"Я календарь переверну". Как россияне отмечают в соцсетях День сурка

С Днем сурка. Фото из архива редакции. С Днем сурка. Фото: www.instagram.com/okmihs_d/. С Днем сурка. Фото: www.instagram.com/cat9new. С Днем сурка. Фото: www.instagram.com/podledkin. С Днем сурка. Фото: www.instagram.com/okmihs_d. С Днем сурка. Фото: vk.com/publ84121915. С Днем сурка. Фото: www.instagram.com/bardk_ekb. С Днем сурка. Фото: vk.com/club_blacksquare. С Днем сурка. Фото: vk.com/adventhunters. С Днем сурка. Фото: ivanteevka.today. С Днем сурка. Фото: darudar.org.

Этот праздник имеет две составляющие. Первая относится именно к предсказанию погоды. По поверью, если 2 февраля день пасмурный, а сурок, выползший из норы, не увидит свою тень и спокойно покидает норку, то зима закончится скоро и весна будет ранняя. А вот когда день выдается солнечным и грызун пугается собственной тени и убегает обратно в нору, то зима будет длиться еще шесть недель.

А вторая, так сказать, часть праздника связана с голливудским фильмом "День сурка", в котором главный герой каждое утро просыпается все в том же дне 2 февраля.

У россиян есть свои дни, когда они чествуют синоптиков и справляют день народного дежа вю. В первом случае, День работников гидрометеорологической службы России отмечается 23 марта, это число является также Всемирным днем метеорологии. А во втором — это 3 сентября, в честь знаменитой песни Михаила Шуфутинского "Я календарь переверну".