Главный автомобилист Заринска рассказал о взаимопомощи и поддержке олимпийцев

— Наше сообщество начиналось как группа в WhatsApp. Я создал ее в январе 2017 года. Та зима была снежной, машины постоянно застревали в сугробах, и моя группа "Помощь на дороге" дала возможность автомобилистам скоординироваться, чтобы прийти на выручку друг другу.



Сейчас в группе 256 человек — максимально возможное количество. Если ее участник где-то сломался, застрял или встал без бензина, он пишет сообщение и получает безвозмездную помощь. Притом очень оперативно — больше 20 минут никто не ждал.

Это уже вошло в привычку: если вижу кого-то на дороге с "аварийкой" или поднятым капотом, всегда останавливаюсь.

Потом у меня родилась идея занять молодежь. Я организовал конкурс "Битва автомобилистов". Суть соревнования была в том, чтобы пройти несколько испытаний — тест на знание ПДД, "змейку", параллельную парковку, заезд в "гараж" и так далее — в общем, то, что всегда пригодится делать водителю. Участвовали девушки и шесть мужских команд из трех человек.

Помню, всех удивила девушка на ВАЗ-2107. Если даже у парней среднее время прохождения дистанции было 1 минута и 37–40 секунд, то ей хватило всего 35 секунд!



На базу отдыха, где все это проходило, съехалось много болельщиков, зрителей. Победители получили в подарок десятки литров бензина. Впечатлений была масса.

Для обсуждения городских событий я создал еще одну группу — "Заринск рулит". Со временем это переросло в нечто большее, в яркие и полезные инициативы. Например, мы узнали, что в местном детском доме двое ребятишек пошли в первый класс, скинулись и купили им всю необходимую канцелярию. Детям было приятно, а нам в десять раз радостнее.

Также проводили флешмобы: перед Новым годом сделали "снежинку" из автомобилей. Снимки разлетелись по соцсетям. Люди ставили "класс" — значит, все было не зря. Потом мы аналогичным образом сделали "сердечко" ко Дню всех влюбленных и "звезду" к 23 февраля.

Также в феврале мы записали ролик в поддержку наших олимпийцев. Они поехали в Корею без флага и Родины. Чтобы морально их поддержать, мы сделали большой флаг (6 на 10 метров), собрали почти 200 человек и вместе спели гимн. Запись этой акции я отправил Овечкину и Канделаки — не знаю, получили ли они его, но мы сделали все от нас зависящее. Надеюсь, что через них или благодаря репостам этот ролик увидели наши спортсмены и им было приятно.

Сейчас я регистрирую некоммерческую организацию и буду представлять автомобилистов всего города, вести от их лица диалог с властями. Например, узнавать, когда отремонтируют ту или иную дорогу, выходить с предложениями и т. д.