Япония выразила России сожаление о предстоящих стрельбах на Курилах

Правительство Японии выразило России сожаление в связи с военными учениями, которые пройдут на острове Итуруп в южной части Курил. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Yomiuri Shimbun.
Такое представление было сделано в адрес МИД РФ через японское посольство в Москве. Российская сторона отклонила заявление Токио, подчеркнув, что учения проводятся в пределах национальной территории. В МИД Японии этот вопрос пока не комментируют.
Российская сторона 14 июня уведомила японское Управление безопасности на море о предстоящих 18-21 июня ракетных стрельбах на Итурупе. Как сообщается, ведомство уже предупредило судоходные компании и рыбаков об учениях.
Правительство Японии 11 июня заявило протест России в связи с прокладкой линии волоконно-оптической связи на южную часть Курил, которые Токио считает своими северными территориями. Он претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и необитаемую гряду, которую в Японии именуют Хабомаи. Эти территории вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.
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