Японский астронавт за три недели пребывания на МКС вырос на 9 сантиметров

"Я прошел медицинское обследование с измерением физическим параметров. Оказалось, что мой рост увеличился сразу на 9 см. Вот так я вытянулся за три недели", — написал астронавт.

"Такого не было со времен средних и старших классов школы, я теперь буду переживать, смогу ли уместиться в сиденье корабля "Союз", — добавил Канаи.

みなさま、おはようございます。今日は重大なご報告があります。



実は、宇宙に着いてからの身体計測があったのですが、な、な、なんと、身長が9センチも伸びていたんです！

たった3週間でニョキニョキと。こんなの中高生のとき以来です。



帰りのソユーズの座席に体が収まるか、ちょっと心配です。 — 金井 宣茂 (@Astro_Kanai) 8 января 2018 г.

В японском агентстве аэрокосмических исследований (JAXA) отметили, что обычно в космосе человек может вырасти на 1-2 см из-за отсутствия гравитации. Ранее не было случаев, согласно информации JAXA, когда астронавт вытянулся сразу на 9 см.

Группа специалистов из Антона Шкаплерова, Скотта Тингла и Норисигэ Канаи прибыла на МКС 19 декабря 2017 года. Космонавтам предстоит работа с грузовыми кораблями "Прогресс МС", Dragon и Cygnus, отправка на Землю космического корабля "Союз МС-06" с экипажем экспедиции МКС-53/54, стыковка следующего пилотируемого корабля "Союз МС-08". Запланировано провести 51 научный эксперимент.