Японский астронавт за три недели пребывания на МКС вырос на 9 сантиметров

Вчера, 20:57.
Жизнь

Японский астронавт Норисигэ Канаи вырос на 9 см за три недели, которые он провел на Международной космической станции (МКС), сообщает ТАСС со ссылкой на запись Канаи в Twitter.

МКС.
МКС. Фото: naked-science.ru.

"Я прошел медицинское обследование с измерением физическим параметров. Оказалось, что мой рост увеличился сразу на 9 см. Вот так я вытянулся за три недели", — написал астронавт.

"Такого не было со времен средних и старших классов школы, я теперь буду переживать, смогу ли уместиться в сиденье корабля "Союз", — добавил Канаи.

В японском агентстве аэрокосмических исследований (JAXA) отметили, что обычно в космосе человек может вырасти на 1-2 см из-за отсутствия гравитации. Ранее не было случаев, согласно информации JAXA, когда астронавт вытянулся сразу на 9 см.

Группа специалистов из Антона Шкаплерова, Скотта Тингла и Норисигэ Канаи прибыла на МКС 19 декабря 2017 года. Космонавтам предстоит работа с грузовыми кораблями "Прогресс МС", Dragon и Cygnus, отправка на Землю космического корабля "Союз МС-06" с экипажем экспедиции МКС-53/54, стыковка следующего пилотируемого корабля "Союз МС-08". Запланировано провести 51 научный эксперимент.

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