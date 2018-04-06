Ярмольник заявил, что Малышева сошла с ума

Телеведущая Елена Малышева в одном из выпусков передачи "Жить здорово!" заявила о том, что бродячих собак нужно отстреливать. Поводом для этого высказывания стало нападение животных на жителя Истринского района Московской области.

"Это случилось у нас, в Подмосковье, это может случиться хоть где, поэтому этих собак надо отстреливать. И никакие люди, которые защищают права животных, не должны мешать жизни людей. Больше здесь добавить нечего", — сказала телеведущая.

Пользователи остро отреагировали на эти слова. Активисты создали петицию с требованием привлечь Елену Малышеву к уголовной ответственности. Они петиции заявили, что подобные высказывания дают "зеленый свет убийцам, живодерам, догхантерам и коррупционерам, зарабатывающим на убийствах". Среди тех, кто осудил слова телеведущей, оказался и актер Леонид Ярмольник.

Леонид Ярмольник:

Я думаю, что она, наверное, сошла с ума. Мы ее знаем много лет, ужасно жалко, что столь авторитетный и любимый телевизионный ведущий сказал такую жуткую вещь. Я думаю, что она должна, наверное, как-то опровергнуть свое высказывание, или объяснить, что она что-то другое имела ввиду, потому что это на самом деле ужас.

Актер предположил, что Малышева просто оговорилась, потому что, по его словам, такое "поведение для нее совсем нехарактерно".