YouTube начнет брать деньги за прослушивание музыки

Сервис получит название Remix. Его пользователи получат онлайн-доступ к музыкальным новинкам и видеоклипам.

YouTube договорился о сотрудничестве со звукозаписывающей компанией Warner Music Group и ведет переговоры с Sony Music Entertainment и Universal Music Group, передает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Как отмечает агентство, Remix станет третьим музыкальным сервисом, запускаемым Google. В 2011 году компания представила Google Play Music, а в 2014 — YouTube Music Key, который был позже переименован в YouTube Red, пишут "Известия".