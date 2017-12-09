YouTube начнет брать деньги за прослушивание музыки

Видеохостинг YouTube, который принадлежит Google, в марте 2018 года запустит платный стриминговый аудиосервис для прослушивания музыки.
Сервис получит название Remix. Его пользователи получат онлайн-доступ к музыкальным новинкам и видеоклипам.
YouTube договорился о сотрудничестве со звукозаписывающей компанией Warner Music Group и ведет переговоры с Sony Music Entertainment и Universal Music Group, передает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Как отмечает агентство, Remix станет третьим музыкальным сервисом, запускаемым Google. В 2011 году компания представила Google Play Music, а в 2014 — YouTube Music Key, который был позже переименован в YouTube Red, пишут "Известия".
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