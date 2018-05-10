Юная сибирячка получила травму головы на квесте "Морг"

Красноярские следователи проверяют безопасность квеста "Морг". Поводом стало ЧП со школьницей, которая госпитализирована после удара головой во время прохождения аттракциона.
Девочка оказалась в абсолютно темном помещении. Там она споткнулась и ударилась головой о железную дверь. В больнице выяснилось, что девочка получила сотрясение мозга, сообщает телеканал 360.
Следователям предстоит установить, как соблюдались нормы безопасности при функционировании аттракциона. Разбирательство затрудняет тот факт, что пока не удалось выяснить, кто является организатором квеста и на каком основании арендует помещение, пишет ura.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.