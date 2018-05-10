Юная сибирячка получила травму головы на квесте "Морг"

Девочка оказалась в абсолютно темном помещении. Там она споткнулась и ударилась головой о железную дверь. В больнице выяснилось, что девочка получила сотрясение мозга, сообщает телеканал 360.

Следователям предстоит установить, как соблюдались нормы безопасности при функционировании аттракциона. Разбирательство затрудняет тот факт, что пока не удалось выяснить, кто является организатором квеста и на каком основании арендует помещение, пишет ura.ru.