За год РЖД установила в Алтайском крае почти 300 павильонов для пассажиров

По его данным, подобные павильоны появились на 130 станциях и остановочных пунктах региона. При этом 66 станций оборудовали светодиодным освещением.

Также за год модернизировали 28 пассажирских платформ. До конца 2017 года железнодорожники введут в эксплуатацию еще 22 обновленные пассажирские платформы на 20 станциях и остановочных пунктах.

В 2017 году РЖД инвестирует в инфраструктуру железной дороги Алтая более 1,8 млрд рублей. Такая же сумма ожидается и на 2018 год, сообщил Евгений Вейде, замначальника Западно-Сибирской железной дороги по Алтайскому территориальному управлению.