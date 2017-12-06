За год РЖД установила в Алтайском крае почти 300 павильонов для пассажиров

С октября 2016 года на железной дороге в Алтайском крае установили 294 павильонов-навесов. Они защищают пассажиров от дождя, ветра и солнца. Об этом сообщил начальник транспортного управления Алтайского края Дмитрий Коровин.
По его данным, подобные павильоны появились на 130 станциях и остановочных пунктах региона. При этом 66 станций оборудовали светодиодным освещением.
Также за год модернизировали 28 пассажирских платформ. До конца 2017 года железнодорожники введут в эксплуатацию еще 22 обновленные пассажирские платформы на 20 станциях и остановочных пунктах.
В 2017 году РЖД инвестирует в инфраструктуру железной дороги Алтая более 1,8 млрд рублей. Такая же сумма ожидается и на 2018 год, сообщил Евгений Вейде, замначальника Западно-Сибирской железной дороги по Алтайскому территориальному управлению.
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