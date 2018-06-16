За месяц туристы оставили в Белокурихе почти 2 миллиона рублей курортного сбора

Эти деньги пойдут на обустройство гостевой и въездной зоны, благоустройство прогулочной аллеи и тротуаров и создание новых терренкуров.

Напомним, с 1 мая каждый гость Белокурихи оплачивает курортный сбор. Он составляет 30 рублей с человека в сутки. Сбор оплачивается при заселении и взимается только наличными. За неуплату ввели штраф от 500 рублей до 2 тыс.

В 2019 году краевые власти планируют взимать курортный сбор на и в других территориях региона.