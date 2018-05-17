За сутки под Барнаулом нашли минометную мину, а в Бийске — две противотанковые

16 мая в окрестностях Барнаула горожане нашли боеприпас. Приехавшие на место сотрудники ОМОНа опознали его как минометную мину. Так как находка представляла опасность, было решено уничтожить мину, пишет пресс-служба Росгвардии.
Под Барнаулом нашли боевую минометную мину. Фото: rosgvard.ru.
Под Барнаулом нашли боевую минометную мину. Фото: rosgvard.ru.
Саперы из инженерно-технической группы барнаульского ОМОНа взорвали находку накладным зарядом на войсковом стрельбище.
Спустя несколько часов того же дня в Росгвардию обратились уже жители Бийска, также нашедшие боеприпасы. Их обнаружили на территории танкового полигона. Как оказалось, это были учебные противотанковые мины. Кроме того, рядом был найден взрыватель.
Представители бийского ОМОНа передали находки в следственные органы.
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