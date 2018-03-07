За ВДВ! Российские десантницы стреляли и готовили изысканную еду на конкурсе красоты

В Воздушно-десантных войсках стартовал первый конкурс красоты и профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих "Краса ВДВ".
Девушки-военнослужащие на первом конкурсе красоты. Фото: vk.com/mil.
Девушки-военнослужащие на первом конкурсе красоты. Фото: vk.com/mil.
Девушки-военнослужащие на первом конкурсе красоты. Фото: vk.com/mil.
Девушки-военнослужащие на первом конкурсе красоты. Фото: vk.com/mil.
Девушки-военнослужащие на первом конкурсе красоты. Фото: vk.com/mil.
Девушки-военнослужащие на первом конкурсе красоты. Фото: vk.com/mil.
Девушки-военнослужащие на первом конкурсе красоты. Фото: vk.com/mil.
Девушки-военнослужащие на первом конкурсе красоты. Фото: vk.com/mil.
Девушки-военнослужащие на первом конкурсе красоты. Фото: vk.com/mil.
В финал конкурса вышли офицеры и сержанты из подразделений разведки, связи, военного оркестра и медицинского обеспечения ВДВ
Участницам показали свое мастерство в семи испытаниях: "женский интеллект" "кулинарный поединок", "кутюрье", "творческий порыв", "сила оружия", "королева бала" и "очарование ВДВ". В финале конкурсантки танцевали на большом офицерском балу и посетили праздничный концерт.
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