За ВДВ! Российские десантницы стреляли и готовили изысканную еду на конкурсе красоты

Девушки-военнослужащие на первом конкурсе красоты. Фото: vk.com/mil. Девушки-военнослужащие на первом конкурсе красоты. Фото: vk.com/mil. Девушки-военнослужащие на первом конкурсе красоты. Фото: vk.com/mil. Девушки-военнослужащие на первом конкурсе красоты. Фото: vk.com/mil. Девушки-военнослужащие на первом конкурсе красоты. Фото: vk.com/mil. Девушки-военнослужащие на первом конкурсе красоты. Фото: vk.com/mil. Девушки-военнослужащие на первом конкурсе красоты. Фото: vk.com/mil. Девушки-военнослужащие на первом конкурсе красоты. Фото: vk.com/mil. Девушки-военнослужащие на первом конкурсе красоты. Фото: vk.com/mil.

В финал конкурса вышли офицеры и сержанты из подразделений разведки, связи, военного оркестра и медицинского обеспечения ВДВ

Участницам показали свое мастерство в семи испытаниях: "женский интеллект" "кулинарный поединок", "кутюрье", "творческий порыв", "сила оружия", "королева бала" и "очарование ВДВ". В финале конкурсантки танцевали на большом офицерском балу и посетили праздничный концерт.